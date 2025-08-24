杉崎美香アナ、第2子出産発表「3000gを超える元気な男の子」
【モデルプレス＝2025/08/24】フリーアナウンサーの杉崎美香（46）が8月24日、自身のInstagramを通じて、第2子の出産を発表した。
【写真】杉崎美香アナ、第2子の姿公開
杉崎アナは、「先日、3000gを超える元気な男の子を無事に出産致しました！母子共に健康です」と第2子の出産を報告。「あまりに元気いっぱいな産声を聞いた時は、ほっとして涙がポロポロ出てきました。病院の先生方の温かなお声がけや手厚いサポートのおかげで、不安な気持ちに襲われることなく、心穏やかなお産をすることができました。心から感謝の気持ちでいっぱいです」と明かした。
また「家族の中で息子が一番最初に抱っこしました〜！どんな気持ちだったのかなぁ ずっとずっと記憶に残っているといいな」と思いを馳せ「いよいよ9歳差育児のスタート。ベビーさん！我が家に来てくれてありがとう」とつづった。
杉崎アナは、1978年10月31日生まれ、大分県出身。大学卒業後の2001年、信越放送にアナウンサーとして入社。2003年に退職。その後上京し、フリーアナウンサーに転身した。同年「めざにゅ〜」（フジテレビ系）メインキャスターとなり、2011年9月30日まで8年間、同番組の看板娘的存在として活躍していた。2015年1月に一般男性との結婚を発表。2016年に第1子長男を出産した。（modelpress編集部）
