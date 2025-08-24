テニスの4大大会最終戦、全米オープンは日本時間24日深夜に開幕する。晩夏の米ニューヨークで9月7日まで行われる熱戦を連日独占生中継するWOWOWは、日本の各出場選手にインタビューを実施。18、20年大会に続く3度目の頂点を目指す元世界ランキング1位の大坂なおみ（27＝フリー）は、5年ぶり優勝に手応えをにじませた。

――（8月初旬の）モントリオールでは準優勝おめでとうございます。産休明けから2年ほどでやっと色んなことがかみ合ってきた印象ですが、ここまでのパフォーマンスをどう見ている？

「確かにあの大会はターニングポイントになったかもしれない。やっとリラックスしてプレーすることができた。シーズンの終盤戦を前に、今から楽しみ」

――全米オープンはどれくらい大切な大会？

「もちろん私にとって特別な大会。家族のほとんどが来てくれるわ。この場所で育ったので、会場を歩くだけでまるで子供の頃に戻ったような気がする」

――今一番優勝する可能性があるグランドスラムはその大会だと思う？

「全米か全豪だと思うけれど、全米の方がより声援を感じているわ」

――パトリック（・ムラトグル・コーチ）からはどんなことを学んだ？新コーチにトマシュ（・ビクトロフスキ）を迎えた経緯も含めて教えてください。

「パトリックからは本当に多くのことを学んだ。どんな状況でも自分を鼓舞し続けることなど。そして、新コーチからはポイントの組み立て方などを学んでいる。以前とは少し違うけれど、楽しみながらやれているわ」

――1回戦相手のミネン選手にはどんな印象？

「昨年のクレー（2024年4月のマドリード、WTA1000）で対戦したと思うけど、今回はサーフェスが違うからわからない。メインドローに入る選手は誰もが手強いし、ベストを尽くさないといけない」