AKB48鈴木くるみ、写真集発売イベント延期を発表 開催2時間半前に発熱で 本人が謝罪「本当にすみません」
AKB48の鈴木くるみが24日、同日に開催予定だった1st写真集『夢の重さ』（秋田書店）の発売記念イベントの開催中止を発表。発熱のためで、本人がXで謝罪した。
【写真】鈴木くるみ、大人の色気にも挑んだ写真集の表紙解禁
写真集の公式Xでは「本日開催予定の鈴木くるみ1st写真集『夢の重さ』発売イベント中止のお知らせ」と案内を発表。「本日18時30分より開催を予定しておりましたイベントに出演を予定しておりました鈴木くるみさんが発熱の症状を訴えたため、誠に勝手ながら開催を延期とさせていただきます。延期時期は未定です。ご来場をご予定いただいておりました皆様には、直前のご連絡となりましたことを深くお詫び申し上げます」と報告。「今後の対応等につきましては、改めてご案内させていただきます。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とした。
鈴木本人もXではを更新。「本当にすみません」と謝罪。重ねて「また元気な姿でお会い出来るようにゆっくりお休みさせて頂きます」と結んでいた。
