トンイのハン・ヒョジュ、インスタで日本語メッセージ＆日本語演技を公開「いやいやいや…」 小栗旬と共演
韓国俳優のハン・ヒョジュが、24日までに自身のインスタグラムを更新し、「日本語」でメッセージを寄せた。
【写真・動画】ハン・ヒョジュ日本語でメッセージ 日本語演技の予告編も
ハン・ヒョジュは、小栗旬が主演するNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』（10月16日世界独占配信）に出演するこ。“人に触れられない”ほど潔癖な製菓メーカー御曹司と、“人の目を見られない”天才ショコラティエという、恋愛には不向きな男女が織りなす不器用で愛おしい恋模様を、日韓のキャストと世界で活躍するスタッフがコミカルに描く大人のラブストーリー。
『華麗なる遺産』『トンイ』や、日本映画『MIRACLE デビクロくんの恋と魔法』などで知られるハン・ヒョジュは、今作では、視線恐怖症を抱えながらも、大好きなチョコレート作りに心の平穏を求める天才ショコラティエ役を演じる。
インスタグラムには「私たちは皆、言葉にしなくても大小さまざまな傷を抱えて生きています。この作品が、甘いチョコレートのように多くの方々の心の傷を優しく癒してくれることを願っています。不器用だけど可愛らしく、思わず応援したくなる大人のラブストーリー。10月16日、Netflixでお会いしましょう」とつづった。
小栗とのの2ショットビジュアルや、ハン・ヒョジュが日本語で演技する予告動画も添えた。動画では「僕のこと好きになられたら困るんですけど」に対し、「はははは、いやいやいや…、もう絶対そうはならないから」と流ちょうに受け答えしている。
