群馬県立観音山ファミリーパークのトイレを清掃する小林久子さん＝2025年7月、群馬県高崎市

清潔な公衆トイレを増やすため22年前に開始した群馬県独自の「ぐんまビジタートイレ認証制度」が、県内外で再評価されている。トイレのイメージアップが観光客へのおもてなしになればとの発想から観光地や公共施設を中心に、昨年度までに259カ所が認証を受けた。同様の取り組みは全国に広がる。（共同通信＝柞木田彩奈）

群馬県立観音山ファミリーパークには7カ所の認証トイレがある。屋外のトイレだが、特有のツンとした臭いがしない。トイレ清掃を担当する小林久子さん（66）は「日々の継続的な清掃で臭いは付けない」と話す。手洗い所のそばに生花を置く細やかさも。「来園者に気持ちよく使ってもらいたい一心」と語った。

認証制度は2003年に始まった。（1）清潔（2）安全・安心（3）見つけやすさ（4）使いやすさ―などの観点から最大28項目を審査する。認証されると、ご当地キャラ「ぐんまちゃん」が描かれたプレートを掲示できる。認証後も2年ごとの更新や抜き打ち調査がある。

「ハンディキャップのある人にとって、行き先を決める指標にもなる」と話すのは、トイレ調査を担う「NPOぐんま」の長谷川香織さん（57）だ。車いすの観光客が外出先を決める際に認証トイレの有無を頼りにした事例があるという。

他県の取り組みはどうか。トイレの満足度が伸び悩んでいた高知県は、2012年度から始めた。県おもてなし室は「2017年以降の満足度は90％台を維持し、手応えを感じている」と話す。2014年度に取り入れた長野県の担当者は「トイレはおもてなしの一環だ」と指摘する。

一般社団法人日本トイレ協会の山本耕平会長（70）は、群馬県の認証制度を「先進的な取り組みで細かい基準設定が素晴らしい」と評価。「全国の公衆トイレが、群馬の認証基準を改修や新設時の参考にしてほしい」と期待する。

「ぐんまビジタートイレ認証制度」の認証を受けた群馬県立観音山ファミリーパークのトイレ＝2025年7月、群馬県高崎市

「ぐんまちゃん」が描かれた認証トイレのプレート