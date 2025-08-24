骨粗しょう症「治ったと思ってやめたら…」治療中断で起こる最悪のシナリオとは【医師解説】

骨粗しょう症を発症すると骨折をしやすくなるだけでなく、寝たきりのリスクが高くなり、その結果、死亡率が高くなることがわかっています。その一方、「骨粗しょう症は治らない」という話を聞くことも。もし治らないなら、一体どのような目的で治療が行われるのか、あおき整形外科リハビリクリニックの青木先生に教えてもらいました。

監修医師：

青木 隼人（あおき整形外科リハビリクリニック）

2010年3月東京医科歯科大学医学部医学科卒業。2013年4月東京医科歯科大学整形外科教室入局。以後関連施設にて勤務 （日産厚生会玉川病院、九段坂病院、多摩北部医療センターなど）。2021年3月東京医科歯科大学大学院応用再生医学分野修了。2021年4月北水会記念病院整形外科医員。2023年6月花みずき会保谷厚生病院整形外科部長。2024年5月より現職。

編集部

骨粗しょう症の治療はどのようにして行うのですか？

青木先生

治療の中心は薬物療法です。治療薬には「骨吸収（古い骨が壊されること）を抑制する薬」「骨の形成を促す薬」「骨に必要な栄養素を補う薬」などさまざまなものがあります。基本的にはこれらの薬を組み合わせて使用します。

編集部

そのほかにはどのような治療法がありますか？

青木先生

食事療法と運動療法も重要です。たとえば食事では骨の主成分であるカルシウムやタンパク質を積極的に取るほか、骨の代謝に必要なビタミンDやビタミンKも取るようにします。また骨は運動をして負荷をかけることで丈夫になりますし、筋肉を養うことで体幹が鍛えられ、転倒防止の効果を期待できます。そのため、ウォーキングやジョギングなど骨に刺激を与える有酸素運動と、筋肉を育てる筋トレをバランスよく行うことが大切です。

編集部

ずっと治療を続けなければならないのですか？

青木先生

状態が良くなれば治療を中断できることもありますが、基本的に骨粗しょう症の治療は年単位で継続する必要があります。しかし、実際は「骨粗しょう症による自覚症状がない」「痛みが消えた」「治療効果を感じない」などの理由で、自己判断で治療を中断してしまう人が少なくありません。ところが、治療を中断すると、治療をする前のもとの状態に戻ったり、もとより悪くなったりする場合もあるのです。治療の中断を考える場合には、自身で判断するのではなく、医師の指示を仰ぐことをおすすめします。

編集部

最後に、読者へのメッセージがあれば。

青木先生

これまで整形外科医として働いてきた中で、骨粗しょう症により大腿骨近位部骨折を起こした高齢の方をたくさん見てきました。大腿骨近位部骨折を起こすと緊急での手術や入院が必要になり、ご本人はもちろん、ご家族の負担も大きくなります。また、手術後にはリハビリも必要ですし、活動性が下がることによって認知症が一気に進行することもあります。現在、日本は国をあげて骨粗しょう症による骨折の対策に取り組んでいますが、大事なことは骨粗しょう症そのものを予防して、骨折を起こさないことだと考えております。一度骨密度が低下すると上昇させるのは大変なので、日々の予防と定期的な検査が重要です。中高齢の人は定期的に骨密度を測定したり、運動や食事に気をつけたりして、骨粗しょう症予防に努めましょう。

※この記事はMedical DOCにて＜【60代女性5人に1人発症】骨粗しょう症の治療法はご存じですか? 骨折はどう防ぐ?＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。