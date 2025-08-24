◇プロ野球セ・リーグ DeNA 4-2 巨人(24日、東京ドーム)

4点を奪われた巨人はDeNAに敗れ、連勝が3で止まりました。

巨人先発の赤星優志投手は初回、先頭の蝦名達夫選手にフォアボールを与えると、盗塁と悪送球でランナー3塁。3番・宮粼敏郎選手にタイムリーを浴び先制点を奪われます。

4回には筒香嘉智選手にソロホームランで失点すると、5回は宮粼選手に2ランホームランを浴び4失点。その裏に代打を送られ降板となりました。

打線は相手先発・竹田祐投手の前に4回まで毎回ランナーを出すものの無得点。5回にリチャード選手が看板に直撃する8号ソロホームランを放ち重い空気を変えましたが、その後満塁のチャンスで丸佳浩選手がファーストゴロに倒れ追加点は奪えませんでした。

それでも巨人は9回に1アウトから中山礼都選手がツーベースを放ち、岸田行倫選手がタイムリーで2点差としましたが、DeNAのクローザー・入江大生投手にリチャード選手と浅野翔吾選手が連続三振で倒れ、2−4で敗れました。

5回4失点だった赤星投手は自身4連敗で今季9敗目（6勝）、巨人は連勝が3で止まり3位・DeNAとの差は2.5ゲームとなりました。