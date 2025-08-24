店舗でパワーボールの宝くじを購入する人/Tayfun Coskun/Anadolu Agency/Getty Images

（ＣＮＮ）米国の宝くじ「パワーボール」は２３日の抽選で六つ全ての数字を的中させる人が現れず、２５日の抽選で大当たり（ジャックポット）で出た場合の賞金は、推定７億５０００万ドル（約１１００億円）に膨らんだ。米マルチステート宝くじ協会（ＭＵＳＬ）が声明で明らかにした。

２３日夜の時点でジャックポットの金額は推定７億ドルに達しており、すでにパワーボール史上有数の額になっていた。くじは米国の４５州で販売されており、２５日の抽選は５月３１日にカリフォルニア州で前回のジャックポットが出てから３７回目となる。

ＭＵＳＬによると、２５日の当選者が出た場合、年金方式で７億５０００万ドルを受け取るか、一括受け取りで税引き前３億３８６０万ドルにするかを選べるという。年金方式を選べば、即時の支払い１回に加え、毎年５％ずつ増加する年次の支払いを２９回受け取ることになる。

パワーボールではこれまで１０億ドルを超えるジャックポットが５回出ており、その中には米国の宝くじ史上最大となる２０億４０００万ドルも含まれる。これは２０２２年１１月７日にカリフォルニア州アルタデナで出た当選くじ１枚の金額だ。

２３日の抽選で大当たりは出なかったものの、サウスダコタ州の幸運な参加者が白いボール五つを的中させ、「パワープレー」のオプションで賞金を倍増させた結果、２００万ドルを手にした。

２３日の当選番号は白いボールが１１、１４、３４、４７、５１で、赤いパワーボールが１８。パワープレーの倍率は２倍だった。