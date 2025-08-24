1,089円だとぉぉッ！？【しまむら】淡色が可愛い♡「高見えビスチェ」

シンプルになりがちな夏コーデのマンネリを打破するなら、一点投入で着映えそうな【しまむら】のビスチェをプラスしてみて。フェミニンなムードを演出するふんわりとしたシャギー素材で、プチプラとは思えない華やかさです。淡色のビスチェは、夏コーデでスタメン入りするかも。

フェミニンなムード満点！ ふわふわシャギー素材

【しまむら】「シャギービスチェ」\1,089（税込）

@collin_wearさんが、「お値段破格の1,089円」と紹介しているビスチェ。ふわふわとした手触りの良さそうなシャギー素材が高見えします。ほんのりとシアー感があり、一点投入で夏ムードをまとえそう。Tシャツやタンクトップに重ねるだけでオシャレ度がUPし、お値段以上の価値を感じられるかも。カラーはアイボリーとモカの2色展開。

シンプルな淡色コーデのマンネリを打破

こちらは色違いのモカを着用。アイボリーよりも大人っぽい雰囲気で、きれいめコーデにもマッチしやすいはず。シンプルになりがちな淡色コーデも、シャギー素材のビスチェを投入すれば一気に華やぎます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@collin_wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M