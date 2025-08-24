大谷翔平を「ブルペンから出すことができる」注意すべきポイント　「適切な状況が整えば…」PSでの“リリーフ登板”の可能性は

大谷がポストシーズンでリリーフとして登板する可能性はあるのか(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平がポストシーズンでリリーフで起用される可能性について「大きな注意点が1つある」と、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が報じている。

【動画】衝撃！大谷翔平の右足に151キロの打球が直撃したシーン

大谷は今季、投手として復帰を果たし、10試合に先発して防御率4.61、0勝1敗の成績だ。同メディアは「もし彼と他の先発投手陣が健康を維持できれば、ドジャースはオオタニ、ヨシノブ・ヤマモト、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノー、クレイトン・カーショーという夢の10月ローテーションを組むことになるだろう」と、10月のポストシーズンに向けたローテ予想を描いていた。

ただ、現状は大谷の投球回数は限定的で、まだ5イニングを投げ切っていない。それだけに「プレーオフでオオタニがリリーフで登板する姿を見ることができるだろうか」と投げかけている。

同メディアは、米ストリーミングサービス『Peacock』の番組である「Dan Patrick Show」に出演したマーク・プライアー投手コーチが大谷のリリーフについて言及したことを紹介。「それはオオタニが試合の最後のアウトを記録するというシナリオでなければならないだろう」と伝えた。