◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）

２位の巨人が３位・ＤｅＮＡに敗れ、４連勝を逃した。３タテを逃し、２・５ゲーム差に追い上げられた。

２か月ぶりの７勝目を目指して先発マウンドに上がった赤星優志投手が初回、宮崎の適時打で先制を許すと、４回には筒香にバックスクリーンへの８号ソロを被弾。２点差とされると５回にも宮崎に２ランを浴び、リードを４点に広げられた。

打線はプロ２試合目の登板となったＤｅＮＡ先発のドラ１右腕・竹田の前に４回までゼロ行進も５回２死後、リチャード内野手がフォークを捉え、左翼席の看板直撃の８号ソロをたたき込み、１点を返した。推定飛距離１４６メートルの豪快弾だった。さらに赤星の代打・浅野翔吾外野手も右前安打。１軍復帰後初安打を記録した

赤星は５回９３球を投げ４失点で降板。７勝目を逃した。二番手・又木鉄平投手が６、７、８回を無失点の好投。９回はドラ５ルーキー・宮原駿介投手が三者凡退の好投を見せたが、打線は６回１失点の好投を見せた竹田の後、宮城、伊勢、入江とつないだＤｅＮＡ投手陣の前に６回からはゼロ更新。９回、ドラ５ルーキー・宮原駿介投手が三者凡退の好投を見せた後、ＤｅＮＡの守護神・入江を攻め、１死後、中山礼都内野手が右翼フェンス直撃の二塁打で出塁。続く岸田行倫捕手も左翼フェンス直撃の適時二塁打で１点を返したが、リチャードは空振り三振。浅野も三振でゲームセット。竹田にプロ２勝目を献上してしまった。