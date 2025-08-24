来年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を狙う青学大の原晋監督（５８）が２４日、神奈川・箱根町の大箱根ＣＣで行われた女子プロゴルフツアー、ＣＡＴレディースで１９位だった箱根駅伝ファンの佐藤心結（みゆ、２２）＝ニトリ＝にエールを送った。最終日に６位からスタートし、大逆転優勝を狙った佐藤は難しい２番パー４でバーディーを先行させたが、続く３番パー３で痛恨のダブルボギー。流れに乗れず、１９位に終わった。

今年１月にアディダス社のイベントで佐藤と対面したという青学大の原監督は「佐藤さんが箱根駅伝ファンということを聞いてうれしいです。箱根駅伝には『上り坂』『下り坂』、そして『まさか』があります。今回、箱根のトーナメントで佐藤さんは『まさか』の場面もあったと思いますが、この試練を乗り越えて、超トッププロになってほしい。これからも注目して応援します」とエールを送った。

神奈川・小田原市出身の佐藤は毎年、正月には箱根駅伝を沿道で応援するほど熱心なファン。原監督の一番の趣味はゴルフで、日米男女を通じてプロツアーの動向を常にチェックしている。原監督は「来年の箱根駅伝が終わった後、１月か２月、女子ツアーもシーズンオフと思いますので、ぜひ、一緒に佐藤プロとラウンドしたいですね。ぜひ、プロの技術を教えていただきたい。私は勝負に対する心構えなどを少しはアドバイスできると思いますよ」と箱根駅伝を通じたタッグ結成を呼びかけた。