浦和が元スウェーデン代表ＦＷテリンの加入を発表「高さと強さを兼ね備えた決定力あるストライカー」

浦和は２４日、元スウェーデン代表ＦＷイサーク・キーセ・テリン（３３）の完全移籍加入を発表した。今後はメディカルチェック等を経て、正式契約を結ぶ予定。スウェーデン代表としても３３試合５ゴールの実績を持つ大型ストライカーのテリン。クラブは「高さと強さを兼ね備えた決定力のあるストライカー。中盤とのコンビネーションにも優れ、ゴール前での存在感を発揮するだけでなく、前線からの献身的な守備やハードワークもこなすことができ、チームに大きなエネルギーをもたらしてくれる選手」とその特徴を紹介した。

テリンはクラブを通じ「日本を代表するクラブである浦和レッズに加入できることをとてもうれしく思っています。これまで素晴らしいファン・サポーターの前でプレーする機会に恵まれてきましたが、今度は熱い浦和レッズのファン・サポーターの前でプレーできることに、とてもワクワクしています。チームのみんなと一緒にベストを尽くし、タイトルを浦和レッズにもたらせるよう頑張ります。このクラブのユニフォームに袖を通し、みなさんの前でプレーできる日が待ちきれません。すぐにお会いしましょう」とコメントした。