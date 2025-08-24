「フォー！！オイオイオイ！アイヤ〜！」暴風雨で吹き飛ばされコロコロ転がる“巨大遊具”　一度止まるもさらにスピードアップ　中国

中国南部の街が暴風雨に見舞われ、子供向けの巨大遊具が吹き飛ばされ転がっていく瞬間をカメラが捉えた。近くにいた人が必死に追いかけたが、遊具はさらにスピードで上げて転がっていたという。

暴風雨の中で転がる“巨大遊具”

中国南部の広西チワン族自治区・南寧市で17日、「フォー！！オイオイオイ！アイヤ〜！」と声を上げる、驚きの光景も捉えられていた。

グニャグニャと形を変えながら、巨大な物体が転がってきたのだ。よく見ると、マスコットのようなものも確認できる。

空気で膨らませて遊ぶ子供向けの遊具が風にあおられ、コロコロと転がっていたのだ。

木の枝に引っかかるもさらにスピード上げ

17日の夜、中国南部の南寧市では暴風雨が発生していた。

近くにいた人はカッパを着て遊具を止めようと必死に追いかけていたが、一度は木の枝に引っかかったものの、遊具はさらにスピードを上げて転がっていた。

地元メディアによると、この暴風雨の影響で木が折れる被害が発生したという。

（「イット！」 8月21日放送より）