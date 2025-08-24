◇フィギュアスケート 東京夏季大会 最終日（２４日、東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）

ジュニアの女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の世界ジュニア女王、島田麻央（木下グループ）は、１４５・１５点、合計２１５・５９点で優勝。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を降りるなど好演し「ミスが４回転だけだったのはよかったけど、もっと耐えられた部分もあった。うれしい思いもあるし、悔しい部分もある」と振り返った。

冒頭に挑んだ４回転トウループは両足着氷。「左足をすぐについてしまった」と反省したが、その後の３回転半、３回転のルッツ―トゥループの連続ジャンプなど次々に着氷させた。２１９・２８点で制した１１日のサマーカップに続いて安定した演技を披露。今後、演技構成でレベルアップを見据えながら「今年は、まずは（４回転と３回転半を）２本そろえることを、何試合もできるようにしたい」と足元をみつめた。

ジュニアグランプリ（ＧＰ）シリーズはラトビアで第１戦が行われ、日本勢は岡田芽依（名東ＦＳＣ）、中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）が男女でアベック優勝。島田は「見ていて、皆さんに刺激をもらえている。タイではもっといい演技が出来るように頑張りたい」と、自身のＧＰ初戦（９月、バンコク）を見据えた。今季ＧＰファイナルは名古屋開催予定で、島田は女王としてまずは出場を掲げる。「今季の２戦ともいい演技をして、日本開催のファイナルに出場できるように頑張りたい」と語った。