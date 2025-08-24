お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人（33）とナダル（40）が24日までにYouTubeチャンネル「コロコロチキチキペッパーズの『よろチキチャンネル』」を更新。営業先で西野が観客から「蹴られた」と明かした。

営業先の地方で、ナダルが「西野、せっかくやから脱いどくか？」と筋トレ中の相方に水を向けたという。服を脱いだ西野が筋肉を見せるため客席に降りていくと「びっくりしてんけど、（体を）360度見せると、おっさんがパーンって蹴ってきて」と回顧。

突然の出来事にコンビは困惑。舞台上でマイクを持って仕切っていたナダルは「蹴られた。ヤッバ」と思わず言ってしまうほどの衝撃。会場は「えぐい空気」になってしまった。

蹴られた西野は「ほんまに人間って急に蹴られたら、怒りよりもびっくりが勝つというか。俺、さすがにあかんやろと思って。蹴るって絶対あかんやん」としつつも「みんな携帯とかで撮影してるし。これのために来てくれた人が多い。俺がそこでキレたら、えぐい空気になるって思っちゃって」と怒らなかったという。

ナダルは「さすがにキレても良かったけどな。正直あれは」と回想。

西野は「俺らじゃなくて周りのスタッフの方が言ってくれた方がよかったんけど…。迷ったけど舞台に戻った。大ごとにしないみたいな感じ」と回顧。「初めて蹴られたお客さんに。空気、今でもフラッシュバックするもん」と振り返った。