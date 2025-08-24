½ÂÃ«Æäºé¤¬Ë½Ïª¡¡Åìµþ¿Ê½Ð»þ¤ËNMB¤ÎÈÖÁÈ¤ò¡ÖÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¡¾×·â¤Î¿¿Áê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡Ö¤¨¡ª¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÂÃ«Æäºé¡Ê28¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡¡¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤È¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅìµþ¿Ê½Ð»þ¤Î¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÄÅÅÄ·³ÃÄ¤Ï¥´¥¤¥´¥¤SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨Î¨¤¤¤ë¡ÖÄÅÅÄ·³ÃÄ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¡£½ÂÃ«¤Ï·³ÃÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤é¤ÎÄÅÅÄ¤È¤Î±ï¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¡Ö½ÂÃ«¤µ¤ó¤âNMB¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤¬Åìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢½ÂÃ«¤Ï¡Ö6ËÜ¤¢¤Ã¤¿¤¦¤Á¤Î2ËÜ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î1ËÜ¤¬NMB¤ÎÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤òË½Ïª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£
¡¡ÅìÌî¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¥À¥¤¥¢¥ó²ñµÄ¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©NMB¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£NMB¤Ï¥ª¥¿¥¯¤Î¿Í¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ä¤á¤Æ¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£ÄÅÅÄ¤ÎÎä¹ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢½ÂÃ«¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÅìÌî¤â¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤â¥ª¥¿¥¯¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£