LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を8月24日正午から25日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。

対象宿泊施設と料金の一例は、安心お宿 新宿駅前店（2名朝食付）が10,944円から、渋谷エクセルホテル東急（2名素泊まり）が30,000円から、フェアフィールド・バイ・マリオット札幌（同）が8,470円から、ANAクラウンプラザホテルリゾート安比高原（同）が12,750円から、リブマックスリゾート箱根仙石原（同）が24,200円から、オークスカナルパークホテル富山（同）が6,000円から、ポルタイン弁天町（同）が8,500円から、チサンホテル広島（同）が6,200円から、ベイリゾートホテル小豆島（同）が13,200円から、ホテル・トリフィート博多祇園（同）が9,860円から、オリオンホテル那覇（同）が9,180円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。