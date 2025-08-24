女優の広瀬すず（27歳）が、8月23日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。チャイムのような音が「ちょっと怖い」と語った。



広瀬すずとプライベートでも親交のあるあいみょんが番組のゲストとして登場し、あいみょんは学校のチャイムの音が好きで「街にいて、ちょっと遠くからキンコンカンコンと学校のチャイムの音聞くと、なんかすごい気持ちが良くなる」と話す。



一方、広瀬は「チャイム系、私ちょっと怖いんだよね。家のインターフォンとか風呂湧き上がった時とか。洗濯物が終わった時とかのあの呼び出してくる、タイミングを教えられてる感じが急にビクッて。不意に聞こえてくる音楽とかはさ、大丈夫なんだけど」と話し、急な音には「聞く瞬間なんか泣きたくなる」と語った。