　テレビ大阪制作『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』が23日に放送され、「レトロ大阪弁」が多数紹介された。

　お笑いコンビ・中川家がMCを務め、今まで誰も調べた事のないテーマで大阪府43市町村を徹底リサーチし番組オリジナルのランキングを作成するバラエティー。

　今回は、消えゆくレトロ大阪弁をピックアップし、認知度が低かった順にランキングを作成した。番組では「この言葉、あなたはいくつ知っていましたか？」と呼びかける。

　TVerで9月6日まで無料見逃し配信。

■「いっちょかみ」　意味：何にでも首を突っ込む人。何にでも関わりたがる様子を表現した言葉。全体の中で一丁だけ入ってくる、「一丁だけ噛む」ところから転じて「いっちょかみ」となった。

■「みーする」　意味：魚の骨をとって食べやすくすること。「身を外す」「身だけにする」というところから「みーする」となった。

■「ちゅうき」
意味：子供の遊びで使うことば。タイムの意味。「途中で切る」を省略している。

■「てんてんぼし」
味：炎天下や洗濯日和という意味。

■「すっぽんかます」
意味：約束を破ること。「すっぽかす」から連想ゲームのように作られた言葉。

■「ごんた」
意味：やんちゃ、悪ガキの意味。実は歴史にまつわる由来があった！

■「ちょんつくもる」
意味：ちょっとしゃがむということ。

■「にんに」
意味：おにぎりのこと。お米を握る動作「にぎ・にぎ」から「にん・にん」と変化したもの。

■「うたばれる」
意味：むくんでいること。「浮く」＋「腫れる」の合成。

■「わっしゃー」
意味：驚くこと。泉州生まれ泉州育ちなことば！？