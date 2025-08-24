エクセルから待望の新作！肌悩みに寄り添う美容液コンシーラー「エシリアル」限定色も発売

メイクで肌悩みを隠すのではなく、活かして自信に変える時代へ。2025年8月19日、エクセルから誕生する「エシリアル セラムコンシーラー」は、美容液成分を80％*1配合し、うるおいながらハイカバーを実現した新発想のコンシーラーです。シミやくすみ、赤みやクマなど、肌悩みに合わせて選べる全4色＋限定1色のラインアップ。先行販売もスタートしているので、秋の新作コスメを探している方は要チェックです♪

ケアしながら叶えるハイカバー

「エシリアル セラムコンシーラー」の最大の魅力は、美容液80％1を配合した贅沢な処方。

浸透型ビタミンC2やナイアシンアミド、3種のセラミド*4など、乾燥を防ぐスキンケア成分をたっぷり含み、うるおいを与えながらカバーしてくれます。

さらに、軽やかでみずみずしい仕上がりはまるで素肌そのもの。酸化亜鉛フリー＆ノンコメドジェニックテスト済みで、敏感肌の方も使いやすい処方です。

オペラ「マイラッシュ」から限定色ブルーベースブラック誕生♡自然なのに印象的な目元に

肌悩みに寄り添うカラー展開

全5色（限定1色を含む）のカラー展開も見逃せません。

ER01 ブライトベージュ：シミ・くすみやハイライトに。グルタチオン5、ピュアビタミンC6配合。微細ホワイトパール入り。

ER02 ナチュラルベージュ：自然なカバーに。エクトイン5、グリチルリチン酸2K5配合。

ER03 アプリコットピンク：クマ・くすみに血色感を。ビタミンE誘導体9、カフェイン5配合。

ER04 ミントグリーン：赤み補正に。ツボクサエキス5、アゼライン酸誘導体7配合。

ER05 アイシーブルー（限定色）：透明感アップ＆ハイライトに。ツボクサエキス5、グルタチオン5配合。微細ブルーパール入り。

価格は各1,600円（税込1,760円）で、公式オンラインショップやAmazonで先行販売中です。

*1 仕上がり効果粉末を除く成分 *2 ３－Ｏ－エチルアスコルビン酸 *4 セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＰ（保湿） *5 保湿 *6 アスコルビン酸（保湿） *7 酢酸トコフェロール（保湿） *9 トリメチルシロキシケイ酸、トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル

使いやすさにもこだわり

付属のオリジナルチップは、まるで指で塗っているようにフィットするしなやかさが魅力。

先端は細く、ピンポイント使いにもぴったりです。頬など広い部分にはカーブ面を使って塗布し、トントンとなじませれば自然な仕上がりに。

さらに同日発売の「エクセル コンシーラーブラシ」（1,600円・税込1,760円）を併用することで、プロ級の仕上がりを叶えることもできます♡

自分らしい美しさを叶える一歩に

肌悩みと向き合う瞬間は、時に気持ちを沈ませることもあります。しかし、エクセルの「エシリアル セラムコンシーラー」は、その悩みを自信に変えるパートナー。

美容液級のスキンケア成分と、自然で美しい仕上がりを兼ね備えた新世代コンシーラーで、自分らしさを引き出してみませんか？

2025年秋のメイクをアップデートする一本として、ぜひチェックしてみてください♪