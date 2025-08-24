ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR関西線 名古屋～桑名 上下線の運転を再開 【交通情報】JR関西線 名古屋～桑名 上下線の運転を再開 【交通情報】JR関西線 名古屋～桑名 上下線の運転を再開 2025年8月24日 16時39分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR関西線は沿線火災のため、名古屋～桑名間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後4時28分に運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 1か月記念のデートで相手は“豹変” 女子高校生は教室や公園でも性被害に 3年の月日が経ち“いじめ重大事態”に認定されるも…｢社会に絶望しました｣ 【高校野球】生まれつき左手の指がないハンディ乗り越え活躍！県立岐阜商業の横山温大選手 ｢両親に恩返しできたかな｣ 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, フローリング, 葬祭, ホテル, デイサービス, 老人ホーム, 老後, 在宅医療, 工場, 置床工事