あいみょん、広瀬すずと仲良くなってから最も“ギャップ”感じたのは「この子…」
シンガーソングライターのあいみょん（30歳）が、8月23日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。広瀬すず（27歳）と仲良くなってから1番ギャップを感じたところについて語った。
広瀬すずとプライベートでも親交のあるあいみょんが、番組のゲストとして登場。リスナーから「（2人が）仲良くなってから1番ギャップを感じたのはどんなところですか」という質問が寄せられ、あいみょんは「めっちゃ飲むやん！ っていう。『え！？ この子めーーっちゃ飲むやん』」と答え、広瀬から「言い方な？」とツッコミを受ける。
あいみょんは「ほんまに思った。なんかやっぱ女優さんと接することがその時からなかったから、ないからご飯行くとかも、なんかそのやっぱ気をつかわれてると思う。ま、もちろんすずも気つかってるところあると思うけど、そん時に『え、お酒めっちゃ飲めるやん』って。しかもちゃんと美味しく飲むし。なんか変な暴れたりとかないし。ちゃんと楽しく美味しく飲める子やなってのは思ったのはびっくりした。しかも結構強いくない？」と語った。
