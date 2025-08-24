AIが自身の全国ツアー＜AI 25th best tour ←ALIVE→＞において、愛知・ IGアリーナの音楽ライブこけら落とし公演を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。

◆ライブ写真

今年、デビュー25周年を迎え、ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』を引っ提げた全国ツアー中のAI。全32公演の折り返し地点を過ぎた8月23日（土）、愛知公演の舞台となったのは、2025年7月に開業したばかりの IGアリーナだ。 IGアリーナは、コンサートやスポーツ向けの日本最大級のアリーナで、音楽ライブとしてはこの日がこけら落とし公演となる。

チケットは発売と同時に即日完売、IGアリーナとしては最速で全座席を完売したという注目度の高さ。当日は約1万人ものオーディエンスが集まる中、「Story」や「アルデバラン」「ハピネス」などの代表曲のほか、PUSHIM、DABO、AK-69、\ellow Bucksといったゲストアーティストとのコラボステージも披露。AIの25周年、そしてIGアリーナのこけら落としと、どちらにとってもアニバーサリーにふさわしいスペシャルな一夜となった。

開演の30分前、ステージに現れたのは三重高校ダンス部「SERIOUS FLAVOR」の面々。日本リズムダンス連盟が実施するプロジェクト「ダンス部セレクション」の選抜校としてオープニングアクトを任された学生たちは、「WORLD DANCE feat.ちゃんみな」を堂々と踊りきって、会場の期待感を加速させた。

いよいよ定刻になり本公演がスタート。“ALIVE”の文字があしらわれた、３階建ての大規模なセットを登るようにして、AIが登場する。「みんな元気ですか！思い切り楽しんで帰ってね！」と挨拶し、ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』の収録曲を中心に披露していく。日本屈指のダンスチームとして知られる KADOKAWA DREAMSが、参加しているのも見どころで、中心メンバーのMINAMIは、2022年の全国ツアー＜AI “DREAM TOUR”＞にも出演しており、今回の参加はその縁によるもの。AI自身も、フォーメーションのトップに立ちパフォーマンスを披露していく。

ライブ序盤のハイライトとなったのは、AIとゲストアーティストによる息の合ったコラボステージ。ライブ序盤、「ワレバ」の曲終わりに同時に「PUSHIMとDABOが来てくれたよ！」と呼び込み、昨年リリースした「Untitled feat. PUSHIM, DABO」が始まった。オーディエンスからも一際大きな歓声が上がる。切なくもさわやかなサマーチューンを終えると、AIはうれしそうに二人の肩を組み、PUSHIMとDABOは客席に投げキッスをふりまきながらステージを去った。

ライブ中盤にはAK-69を招き、2010年リリースの美しい旋律が際立つ「Still… feat. AK-69」が披露される。愛知県出身のAK-69は、「地元名古屋にAIがきてるぞ、みんな！」とオーディエンスを煽る。「名古屋、最高！この曲も聴きたいよね？」とAIが投げかけ、AK-69の楽曲「IT’S OK feat.AI」へとライブはなだれ込み、メロウな魅力で客席を引きつけた。その流れのままAK-69と入れ替わるように“ヤングトウカイテイオー”の異名を持つ岐阜県出身のラッパー・\ellow Bucksがステージに登場すると、2021年リリースの「THE MOMENT feat. \ellow Bucks」をパフォーマンス。ゲストそれぞれのスタイルでAIのアニバーサリーをお祝いする贅沢なひとときだった。

その後はリラックスムード漂うアコースティックコーナーを経て、「アルデバラン」、そして「Story」を歌唱。ここに集まった一人ひとりに届けるように言葉を噛みしめてAIが歌い上げ、《日の光が やさしく照らしてくれる》という歌詞を再現するように、まばゆいほどの照明がIGアリーナの客席を照らすシーンが、印象的な一幕となった。

ライブ後半にはアッパーチューンをたたみかけ、「ハピネス」で大団円へ。〈Lala Lalala〉のシンガロングが場内に響き、大きな波のように観客が一体となった光景が広がる。「みんな本当にありがとう！みんながいつも私のパワーです。余裕がない日もいっぱいあるけど、最後までみんなで楽しもうね」とAIは笑顔で語り掛けた。

アンコールでは、オーディエンスがAIに向かい「Story」の一小節を歌い迎え入れる。そして「ママへ」では、KADOKAWA DREAMSの一員であるダンサー・颯希（SATSUKI）が愛知県出身であることに触れ、会場に来ていた両親を舞台に招いての感動的なステージに。颯希は両親への感謝の想いを乗せダンスを踊り、さらに「2016年のTHE BEST TOURでオーディションに受かっていなければ、ダンサーを辞めようと思っていた」といったエピソードを吐露。さまざまな人生の岐路に、AIというアーティストが寄り添い、影響を与えていることを象徴するエピソードだった。

25周年を記念するツアー、IGアリーナでのこけら落とし公演、盟友たちとの共演、一人のダンサーのきっかけになっていた逸話など、アニバーサリーにふさわしいトピックであふれたこの夜。11月24日(月・祝)日本武道館公演 まで続くこの後のツアーでも、その夜その夜の、スペシャルな空間が生まれていくことだろう。

取材・文◎松永美穂（edimart）

撮影◎田中聖太郎

■＜AI 25th best tour ←ALIVE→＞

終了公演は割愛

09月06日(土) 大分 iichikoグランシアタ

open17:00 / start18:00

09月07日(日) 宮崎 宮崎市民文化ホール 大ホール

open17:00 / start18:00

09月20日(土) 山形 やまぎん県民ホール (山形県総合文化芸術館)

open17:00 / start18:00

09月21日(日) 宮城 仙台サンプラザホール

open17:00 / start18:00

09月23日(火/祝) 秋田 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

open17:00 / start18:00

09月27日(土) 山梨 YCC県民文化ホール 大ホール

open17:00 / start18:00

09月28日(日) 新潟 長岡市立劇場 大ホール

open17:00 / start18:00

10月12日(日) 大阪 大阪城ホール

open17:00 / start18:00

10月18日(土) 福岡 福岡国際センター

open17:00 / start18:00

10月19日(日) 長崎 長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

open17:00 / start18:00

11月01日(土) 鹿児島 西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ)

open17:00 / start18:00

11月02日(日) 鹿児島 西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ)

open15:00 / start16:00

11月24日(月/祝) 東京 日本武道館

open17:00 / start18:00

