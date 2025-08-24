ブラックバーン大橋祐紀が今季初ゴール! 開幕2連敗を食い止める3発勝利に貢献
イングランド・チャンピオンシップ第3節が23日に行われ、ブラックバーンに所属するFW大橋祐紀が今季初ゴールを挙げた。ブラックバーンはハル・シティに3-0で勝利している。
開幕から2連敗を喫していたブラックバーンは敵地でハル・シティと対戦した。前半18分にライアン・ヘッジスの得点で先制すると、後半立ち上がりに試合を決定づける追加点。そのゴールは大橋が決めた。
後半2分、中盤のFKでPA左にパスが出ると、PA中央への折り返しに大橋が反応。ニアサイドに詰めてボールに触れ、ゴールに流し込んだ。
サインプレーからの見事なフィニッシュでネットを揺らし、今季の自身初ゴールを記録した大橋は、後半41分までプレーし攻撃を牽引した。直後の後半アディショナルタイムにもトッド・カントウェルが加点し、ブラックバーンは3-0で快勝。開幕から続いた連敗を止め、待望の白星を手にした。
昨季公式戦39試合10ゴール4アシストで存在感を示してきた大橋にとって、今季の躍進に期待が懸かるゴールとなった。
開幕から2連敗を喫していたブラックバーンは敵地でハル・シティと対戦した。前半18分にライアン・ヘッジスの得点で先制すると、後半立ち上がりに試合を決定づける追加点。そのゴールは大橋が決めた。
後半2分、中盤のFKでPA左にパスが出ると、PA中央への折り返しに大橋が反応。ニアサイドに詰めてボールに触れ、ゴールに流し込んだ。
昨季公式戦39試合10ゴール4アシストで存在感を示してきた大橋にとって、今季の躍進に期待が懸かるゴールとなった。