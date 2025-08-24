縦にも横にも、暮らしにフィット。水回りOKの多機能ストレージ【アイリスオーヤマ】のカラーボックスがAmazonに登場中‼
置き方自由、使い方自在。毎日に寄り添う収納ラック【アイリスオーヤマ】のカラーボックスがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのカラーボックスは、縦置き・横置きどちらでも設置可能。この多用途ラックは、収納スタイルを自分好みにカスタマイズできるのが魅力。
縦置きにすれば、大きめのペットボトルや調味料、食品ストックなどもすっきり立てて収納可能。横置きにすると、天板をディスプレイスペースとして使え、本や衣類の整理にも最適。
他のカラーラックシリーズとの組み合わせもできるので、インテリアに合わせて自由にアレンジが可能。暮らしの変化に合わせて使い方が広がる、柔軟性の高いアイテムだ。
さらに、表面にはPU（ポリウレタン）コートを施しているため耐水性にも優れており、キッチンやランドリーなどの水回りでも安心して使える仕様。毎日の生活に寄り添いながら、機能性とデザイン性を両立する。
