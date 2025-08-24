武田久美子の長女、2%の難関を突破 ドクター白衣・ミニスカ姿に反響「正に才色兼備とはこの事!!」
タレント・武田久美子（57）が24日、自身のインスタグラムを更新。長女・ソフィアさんが医者の第一歩を踏み出したと明らかにし、2ショットを公開した。
【写真】武田久美子の娘がドクターの第一歩！ ミニスカ×白衣ショット
武田はことし6月、長女のメディカルスクール入学を入学決定を報告していた。メディカルスクールは、アメリカの医療系大学院にあたり、難関とされる。
それから2ヶ月以上が経ち、長女はミニスカートに白衣をまとった。
武田は「信じられない、私の娘がドクターになる為の第一歩を歩み出しました。2%の難関を突破した娘を心から偉いと褒め称えました。ドクターから白衣を着せて頂くセレモニーに勿論参加致しました」と万感。
さらに「全員にプレゼントされた大きなbackpack の中には聴診器が入っていて、私の心音が彼女自身の聴診器の1人目になれました」と喜びをつづった。
ファンからは「おめでとうございます」「すばらしい」「正に才色兼備とはこの事!!」「親孝行娘、立派です」など、多数の叔父コメントが届いている。
