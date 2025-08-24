優希美青、ミニ丈タンクトップで美ウエスト披露「スタイル抜群」「いつもと雰囲気違う」の声
【モデルプレス＝2025/08/24】女優の優希美青が23日、自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「ちはやふる」女優、圧巻美ウエスト披露
優希は「あやちゃんがお洋服くれた」と吉崎綾との交流を報告。「ほんとにここ1週間毎日会ってる」と黒のタンクトップにデニムを合わせたカジュアルなスタイルで、美しいウエストラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「いつもと雰囲気違う」「ウエスト綺麗」「似合ってる」「可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆優希美青、美ウエスト披露
