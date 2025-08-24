初代タイガーマスク率いる「ストロングスタイルプロレス」が、９月１１後楽園ホール大会の対戦カードを発表した。

新たに発表となったのはメインイベントのレジェンド選手権。第２０代王者の船木誠勝（フリー）が黒潮ＴＯＫＹＯジャパン（プロレスリングアップタウン）と２度目の防衛戦に臨む。船木にとって黒潮はＷＲＥＳＴＬＥ―１時代の弟子にあたり、王者からの指名で王座戦が実現する。

船木は「２度目の防衛戦の相手に黒潮ＴＯＫＹＯジャパンを指名したいと思います。１０年前、２０１５年に半年間に渡り自分が持っている技を伝授した事。昨日の様に覚えています。彼のキャリアの中には自分の血も入っています。吸収の早い彼はみるみる成長しました。脅威の運動能力を持っています。そんな彼と、デビュー４０周年を迎える今、レジェンドチャンピオンシップをかけて対戦してみたいと思い、自分から指名しました。イケメン流のストロングスタイルと闘いたい。２０２５ ９．１１ 勝負」とコメント。

同団体初参戦の黒潮も「俺にとって、１番怖い逆指名が入りました。多くは語りません、師匠の船木さんから教えてもらった技で、船木さんに勝ちに行きます。そして、もしも、もしも！もしも、俺が船木さんに勝ったら、船木さんにお願いしたいことがある。フィニッシュ」と宣言した。

また同大会に新日本プロレスのタイガーマスク、フリーのＳＵＧＩが参戦することも合わせて発表された。