TOMORROW X TOGETHER、4回目のワールドツアー開幕「みなさんのおかげで愛が目に見える」 ソロ曲も披露
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが、22日、23日の2日間にわたって、韓国・ソウル高尺スカイドームでワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞』を開催。4回目のワールドツアーが開幕し、2日間で約3万3000人の観客を動員し、初日公演では、所属事務所「BIGHIT MUSIC」との再契約のニュースも発表した。
【ライブ写真】幻想的な空間の中で…パフォーマンスするTOMORROW X TOGETHER
TOMORROW X TOGETHERはトロッコに乗って登場し、MOA（ファンネーム）の近くで「LO$ER=LO▼ER（※▼＝ハート）」を披露し、公演の幕を開けた。さらに「Wishlist」「Blue Hour」「Blue Orangeade」を披露し、会場を大いに盛り上げた。特に今年リリースされた「Love Language」のイントロが流れると客席からは大きな歓声が上がり、MOAも合唱しながらステージを楽しんだ。
特に、4thアルバム『The Star Chapter：TOGETHER』に収録されたソロ曲のステージが初公開され、注目を集めた。TAEHYUNは繊細な歌声で「Bird of Night」を熱唱して深い余韻を残し、SOOBINは「Sunday Driver」で愛らしさたっぷりのかわいい振り付けを披露した。HUENINGKAIは「Dance With You」で椅子を活用した官能的なパフォーマンスを繰り広げ、YEONJUNはスタイリッシュな「Ghost Girl」のステージでカリスマ性を発揮、BEOMGYUは「Take My Half」でBEOMGYUならではの感性を爆発させた。
公演の終盤ではデビュー曲「CROWN」を披露。明るくてかわいらしい原曲をバラードバージョンに編曲し、成熟した感性的な雰囲気を演出した。LEDにはデビュー時代の姿が映し出され、感動を与えた。さらに、最新曲「Beautiful Strangers」と続き、7年の物語を圧縮したような構成となった。アンコールが終わった後も客席からの歓声は鳴りやまず、メンバーは再びステージに上がり追加アンコールを披露した。
今回の公演は、TOMORROW X TOGETHERの再契約のニュースと相まって、さらに意味深いものになった。初日公演でSOOBINは「もっと長く、もっと遠くへ行こうという約束を守るため、メンバー全員がTOMORROW X TOGETHERとして再契約した」とサプライズ発表。さらに「デビューから今日まで、そして僕たちの新しい明日を語る瞬間まで一緒にいてくれてありがとう。みなさんのおかげで愛が目に見えるようだ」と、真心を伝えた。
TOMORROW X TOGETHERは、韓国ソウル公演に続き、アメリカ7都市をめぐり、11月からは埼玉・ベルーナドーム、愛知・バンテリンドームナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡で公演を行う。
