¡Ö¤Þ¤È¤â¤Ê¤é¥Þ¥¸¤Ç¡Ä¡×¡ÖÀË¤·¤Þ¤ì¤ë¡×½ÐÃÙ¤ì¢ª£´ÇÏ¿Èº¹¤Ç½Å¾Þ½é¹¤Ë¤âÇº¤Þ¤·¤¤¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¤Î¼ï²´ÇÏ»ö¾ð
¡¡¿·³ã£²ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦£Ç£³¡Ê£²£´Æü¡¢¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡Ê²´¡¢Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë¡Ë¤¬Ìµ½ý£²Ï¢¾¡¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Éã¤Ïº£Ç¯¤«¤é»º¶ð¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¼ï²´ÇÏ¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¡£¤¤¤¤Ê¤ê½Å¾Þ¥Û¡¼¥¹¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¼ï²´ÇÏ¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹Ô¤µÓ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤Ç¹¥°Ì¤Î£²ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¡£Ä¹¤¤ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ï³Ú¤Ê¼ê±þ¤¨¤ÇÁá¤á¤ËÀèÆ¬¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤È¡¢¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó£³£³ÉÃ£´¤ÎËöµÓ¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¸åÂ³¤ò°ìÊýÅª¤ËÆÍ¤Êü¤·¤Æ£´ÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£³£³ÉÃ£´¤Ç¡¢£·ÇÏ¿Èº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¿·ÇÏÀï¤ËÂ³¤¯°µ¾¡·à¡£Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢»º¶ð¤¬³èÌö¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÇº¤Þ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡££²£²Ç¯¤«¤é¼ÒÂæ¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼ï²´ÇÏÆþ¤ê¤·¤¿Æ±ÇÏ¤Ï½éÇ¯ÅÙ¤¬£±£°£¸Æ¬¤Ë¼ïÉÕ¤±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼õÂÛÎ¨¤¬°¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÀ¸»ºÆ¬¿ô¤Ï£³£¸Æ¬¤ËÄãÌÂ¡££²£³Ç¯¤â¼ïÉÕ¤±Æ¬¿ô¤¬£¶£¶Æ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¸»ºÆ¬¿ô¤Ï£²£°Æ¬¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¥·¥ó¥¸¥±¡¼¥È¤â²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¼ïÉÕ¤±¤Ï£·Æ¬¤Î¤ß¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±Æ¬¡Ê¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Þ¥ó¥Ç¥é¤Î£²£°£²£µ¡Ë¤¬º£Ç¯¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ëÅöºÐ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¾å¾ì¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ç¼è¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Å¾Þ¤Ç¤â°µ¾¡¤·¤¿¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö½ÐÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ë¶¯¤¤¡×¡Ö¥á¥¸¥í¥¢¥µ¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ë²¿¤È¤«¸å·Ñ·Ò¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡©¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÂçÊª½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤»º¶ð¤ÎÃæ¤«¤éÁá¤¯¤â½Å¾Þ¾¡¤Á¤«¤¢¡×¡Ö²¿¤È¤«¼õÂÛÎ¨¾å¤²¤é¤ì¤ó¤â¤ó¤«¤Í¤¨¡Ä¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÇÏ¤Î·ì¤¬·Ò¤¬¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿¥í¥Þ¥ó¤À¤è¤Ê¤¢¡×¡Ö¼õÂÛÎ¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤·¤«·çÅÀ¤Ê¤¤¡×¡Ö¼õÂÛÎ¨¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼õÂÛÎ¨¤Þ¤È¤â¤Ê¤é¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤¤¼ï²´ÇÏ¤Ê²ÄÇ½À¹â¤¤¤¾¤³¤ì¡Ä¡Ä¡×¡Ö¼õÂÛÎ¨¤ÎÄã¤µ¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£