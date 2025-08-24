決勝で日大三を下して初優勝

連日、甲子園で熱戦が繰り広げられた第107回全国高校野球選手権は23日に幕を閉じた。決勝で沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を3-1で下して初優勝。沖縄県内が大フィーバーとなる中、地元企業の粋な申し出がネットで話題となっている。

熱戦続きだった第107回大会、沖縄尚学と日大三の決勝も、やはり熱い戦いとなった。

初回に1点先制された沖縄尚学は2回に同点に追いつき、6回と8回にも1点ずつ加点。新垣有絃、末吉良丞の2年生による投手リレーで日大三の強力打線を封じた。

沖縄勢としては2010年の興南以来となる夏の全国制覇。県内が大フィーバーとなる中、「アメリカ生まれ、沖縄育ちのアイスブランド」とする「ブルーシール」が、公式XでVナインに粋な申し出を投稿した。

「沖縄尚学の皆さん優勝おめでとうございます！！！！！！！！！！頑張った選手の皆さんにアイス食べさせてあげたい」

投稿から1日で「いいね」が9万件を突破するなど大反響で、ファンからは「ぜひぜひ、お願いします」「いっぱい食べさせてあげてください！！」「ブルーシール様 心意気素敵です」「全力を出し切った後のアイス、最高のご褒美」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）