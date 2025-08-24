東京（ＣＮＮ）この週末、歴史が作られた。

韓国の李在明（イジェミョン）大統領は就任後初めて、二国間外交のための外遊に乗り出した。訪問先は米首都ワシントンと東京。しかし歴代大統領とは異なり、まず訪れたのは米国ではなかった。代わりに、韓国の旧宗主国である日本を初の訪問先に選んだ。

李氏と石破茂首相による首脳会談を経て、日韓両政府は１７年ぶりとなる共同文書を出した。ＡＩ（人工知能）や貿易、朝鮮半島非核化を巡る協力の深化を誓ったほか、高齢化や出生率低下など共通の課題に取り組む合同タスクフォースを立ち上げる計画も発表した。

だが今回の首脳会談で最も印象的だったのは、何に署名したかではなく、両首脳の間で交わされた笑顔と温かい言葉だった。

李氏は石破氏について「お会いするのが２度目なので、すごく親しい友人のように感じられる」と語った。

対立から友好へという顕著な姿勢の変化を見逃すことはできない。

２０世紀前半に３０年以上続いた日本の植民地支配は長年、日韓関係に影を落としてきた。２０２３年には、李氏は日本との歴史的な首脳会談に臨んだ尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領を「操り人形」と批判していた。

しかし２カ月前の就任以来、李氏はより現実的な姿勢を打ち出している。韓国で日本統治からの解放の日と位置付けられている８月１５日には、日本を経済発展のために「欠かせないパートナー」と表現した。

こうした最近の関係改善は単に外交だけにとどまらず、太平洋の西側で起きていることをおおむね反映したものでもある。

日韓両国はいま、米政府との関係で不安定な舵（かじ）取りを迫られている。トランプ米大統領の予測不能な外交政策により、かつて安定していた同盟が揺らいでいるのだ。トランプ氏は関税を課し、防衛費増額を要求したほか、日韓両国に対して米軍駐留経費の負担増を迫った。国務省が長年唱えてきた米韓の鉄壁の同盟関係は今や、強固というには程遠い状況だ。

東京にあるテンプル大学のジェフリー・キングストン教授（アジア研究）はＣＮＮに対し、「問題はトランプ氏の気まぐれで取引的な外交が、あらゆる関係者を不安にさせていることだ」と語った。

「ウクライナに対する裏切りを受け、米国の同盟国の多くは、米国による安全の保証とは何を意味するのかという疑問を抱いていると思う」（キングストン氏）

日本では、ロシアによるウクライナ侵攻は警鐘と受け止められることが多い。岸田文雄前首相が「今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない」と警告したのは有名だ。日本政府も韓国政府も、北朝鮮の核戦力拡大やウクライナ侵攻を巡るロシアとの関係強化に懸念を募らせている。ウクライナに派遣された北朝鮮兵は実戦経験で優位性を獲得しつつある。

日韓両国にとってもう一つ大きな懸念は、台湾を巡る紛争の可能性だ。中国が台湾周辺での軍事活動を強化する中、両国の目と鼻の先で緊張が紛争に発展する可能性に懸念が強まっている。その場合、米国は介入するのだろうか。それとも米アラスカでの最近の米ロ首脳会談で見られたように、トランプ氏や将来の米大統領は、台湾抜きで独裁的な指導者と取引を試みるのだろうか。

安全保障面の懸念に加え、トランプ氏の貿易戦争も日韓両国の経済を揺さぶっている。

日本と韓国はそれぞれ最悪規模の関税を遅らせる合意に署名したが、自動車部品や鉄鋼、アルミニウムに対する関税の引き上げは、自動車やハイテク産業を主軸とする両国経済に大きな打撃を与えている。

同時に、両首脳は日韓にとって最大の貿易相手国である中国との関係を慎重に管理しなければならない。両者とも中国の習近平（シーチンピン）国家主席に対するトランプ氏の対決姿勢を受け入れていないが、それでもやはり、自国の経済的利益を損なうことなく米政府の要求に対処する必要がある。

石破氏はすでにトランプ氏との対面会談を済ませており、トランプ氏の気まぐれなスタイルへの対応法を助言した可能性もある。石破氏は２月のホワイトハウス訪問時、「テレビで見ていたので間近に見ることの感動は格別なものがある」と述べ、トランプ氏を持ち上げた。しかし数カ月に及ぶ関税面の圧力や、合意未締結の状況に高まる国内の批判を受け、その口調は変わった。「（トランプ氏は）普通の人ではない。ルールを変える人」とも後に発言した。

韓国との間で芽生えつつある協力関係において早くも障害となっているのが、石破氏の辞任の可能性だ。自民党が衆参両院で過半数を失ったことを受け、日本国内では石破氏に対する辞任圧力が高まっている。

石破氏が退いた場合、日韓両国間の新たな友好が今後も確実に発展を遂げるよう、こうした貴重な協力の精神を後任に引き継ぐことが重要になる。

◇

本稿はＣＮＮのモンゴメリー花子記者による分析記事です。