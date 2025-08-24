静岡・御殿場市出身で静岡県の観光大使を務めるタレント勝俣州和（60）が24日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。学籍詐称疑惑で注目される静岡・伊東市長の田久保真紀氏（55）に代わる候補として市長選出馬の声があることにリアクションした。

番組で進行を担当するTBS山形純菜アナが「田久保市長についてアッコさんの発言がネットニュースになりました」と伝えた。勝俣は神妙な表情で「最近、街を歩いていると『市長選、頑張ってください』とか『静岡よくしてください』とかやたら言われるから、なんだと思ったら、あなたが原因だったんですね」と和田を指さした。

和田は「だって、自分で言ったじゃない」と反論。勝俣は「『市長選、頑張ってください』って分かんないでしょ」と困惑したように話したが、和田は「言われた、っていってたじゃん」と、情報の出元が勝俣であることを主張した。

勝俣は「静岡の伊東市の方々がイメージダウンになっていると、観光で潤うはずの街がイメージダウンになって観光客も減ってきている可能性もある、っていうんで、どうにかしてください、って相談を受けていたんです」と伊東市民から相談を受けた経緯について話した。

さらに「僕は政治のプロでもないので、番組で伊東市のこういうイメージですけど、伊東市のいいところを紹介するVTRを撮りにいこうかな、とか、僕ができることはそういうことですから。市長選には出ません」と胸の前で両手で「×」印をつくった。