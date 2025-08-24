¥É·³26ºÐº¸ÏÓ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ÈX¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡É¡¡¤·Îõ¤Ê10·î¤ÎÀï¤¤¤Çµ±¤¯²ÄÇ½À¡ÖWSÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Çµ±¤¤òÊü¤Ä¤«(C)Getty Images
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£º£¸å¤â10·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ø¸þ¤±¤Æ·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ÈX¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢º¸ÏÓ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿26ºÐ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç52»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÀèÈ¯¤Ï5ÅÙ¡£62²ó1/3¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨3.03¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥º¤È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤ÇGM¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏMLB¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥à¡¦¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö26ºÐ¤Î¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢Éé½ý¼ÔÂ³½Ð¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁê¼êÂÇ¼Ô¤ÏÈà¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ.189¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ.214¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹çÃæÈ×¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢10·î¤Î¤·Îõ¤ÊÀï¤¤¤Ç¤è¤êÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¾õ¶·¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÂÇ¼Ô¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç26ºÐ¤¬¤µ¤é¤ËÈôÌö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]