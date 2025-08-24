ドジャース「25億円男」を外すプラン　“外野シャッフル”で「チーム改革を検討」か…指揮官「確かに考えたことはある」

ドジャースは外野をシャッフルするのか(C)Getty Images

ドジャースが現地時間8月23日、敵地でのパドレス戦に1−5で敗れた。首位攻防戦で2連敗を喫し、ナ・リーグ西地区首位の座を明け渡した。先発のタイラー・グラスノーは4回3失点で降板。打線もわずか2安打で1得点しか奪えなかった。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「左翼手のマイケル・コンフォートが攻撃面で苦戦し、右翼手のテオスカー・ヘルナンデスが守備面で明らかな弱点を露呈したことから、デーブ・ロバーツ監督はチーム改革を検討している」と伝え、今季から1年1700万ドル（約25億円）で加入した32歳のコンフォートを外し、右翼の守備に難のあるT・ヘルナンデスを左翼へコンバートする可能性を指摘した。

記事によれば、T・ヘルナンデスの守備位置を変更することについて「実現する可能性はゼロではない」とロバーツ監督は語ったといい、「まだテオに話していないが、確かに考えたことはある」と明かした。

また、「ロバーツ監督が検討しなければならない多くの組み合わせの一つは、ユーティリティのトミー・エドマンが負傷者リストから復帰できるかどうかにかかっている。2024年ナ・リーグ優勝決定シリーズMVPに輝いたエドマンは9月上旬に復帰すると予想されており、センターにスライドインできる。一方、現センターのアンディ・パヘスはライトにポジションを移ることになる」と記した。