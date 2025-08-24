１６日、上海の商業施設「上海静安大悦城」で、アニメキャラクターのポップアップ展を見る人たち。（上海＝新華社配信／許文滔）

【新華社上海8月24日】中国では、アニメや漫画、ゲーム関連の「2次元」消費が一部の愛好家から社会全体の消費トレンドへと成長している。上海市消費者権益保護委員会の報告書によると、コアユーザーとライトユーザーを含めた中国の「広義の2次元ユーザー」規模は2017年の2億1千万人から2025年には5億2600万人に拡大し、年齢層も1980年代生まれから2010年代生まれの幅広い世代に及ぶ。上海でも、若者の熱意や情熱を反映する新たな消費の場として、2次元要素を取り入れた改装を行う商業施設が増えている。

１６日、上海市徐匯区のメタバース体験型エリア「元界ＮｅｏＷｏｒｌｄ」で、中国発ゲーム「崩壊：スターレイル」のキャラクターの大型オブジェと記念撮影する人たち。（上海＝新華社配信／王思逸）

今年7月、徐匯区にメタバース体験型エリア「元界NeoWorld」がオープンすると、情報は市内の「2次元」ファンに瞬く間に広まり、「上海の秋葉原」と呼ばれるようになった。エリアの長さは1.9キロにわたり、周辺には上海米哈游網絡科技（miHoYo）や上海莉莉絲網絡科技（リリスゲームズ）、上海鷹角網絡科技（Hypergryph）など中国のゲーム制作大手が集積している。エリア内に最近オープンした商業施設「鑫耀・光環live」には、2次元コンテンツをテーマにした店舗が並び、キャラクターの大型オブジェが随所に配置されている。

１６日、上海南京路のアニメグッズ専門店「上海百聯ＺＸ創趣場」で、買い物をする人たち。（上海＝新華社配信／許文滔）

「元界NeoWorld」の開業は、上海でのここ数年の「2次元」関連商業施設のリニューアルを象徴している。「2次元」消費のネットワークは既に上海の主要な商業エリアに浸透しており、各所のショッピングモールにはアニメ関連のポップアップストアや特設のマーケットが次々と開設され、グッズを求めるファンが全国各地、さらには海外からも訪れている。

上海市は今年、2次元消費の活性化に向け、第1回「上海の夏」国際アニメ月間を開催。初の試みとして、中国三大アニメ・ゲームイベントの中国国際アニメ・ゲーム博覧会（CCGエキスポ）、ビリビリワールド（BW）、中国国際デジタルインタラクティブ娯楽展覧会（チャイナジョイ）を連携開催したほか、商業エリアやアニメテーマレストラン、2次元コンセプトホテル、展示会、ポップアップストア、公演など市内81カ所の2次元文化スポットを紹介する「次元マップ」を発表した。

１６日、上海南京路のアニメグッズ専門店「上海百聯ＺＸ創趣場」で、品選びをする人。（上海＝新華社配信／許文滔）

上海財経大学経済学院の燕紅忠（えん・こうちゅう）副院長は、2次元文化や関連製品は多くの商業施設・エリアに再び活力をもたらし、客足や売り上げに大きく貢献したと指摘。「広義の2次元」は上海だけでなく、全国の多くの大型商業施設の改装で注目される分野となっている。若年層に対する市場の関心やニーズをある程度反映していると語った。（記者/程思蒞、張夢潔）

