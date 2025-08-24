±ºÏÂ¡¢FW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡Ö¹â¤µ¤È¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ä¡×
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï24Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ºÏÂ¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö99¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß33ºÐ¤Î¥Æ¥ê¥ó¤Ï¡¢¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥È¥ë¥³¡¢UAE¤Ê¤É¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ä¥Ü¥ë¥É¡¼¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï2022Ç¯3·î¤«¤é¥Þ¥ë¥á¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î½êÂ°¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2014Ç¯11·î¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¡¢2018FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥í¥·¥¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ»»33»î¹ç½Ð¾ì¤Ç5¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ºÏÂ¤ÏÆ±Áª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹â¤µ¤È¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿·èÄêÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£ÃæÈ×¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤ä¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤â¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤¿¥Æ¥ê¥ó¤Ï±ºÏÂ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÇ®¤¤±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë¤â¤¿¤é¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥µ¡¼¥¯¡×
