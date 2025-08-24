お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（57）が23日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（土曜深夜1・25）に出演。娘に嫌われないための「さしすせそ」を明かした。

ゲストは出演せず、アンケートの回答をもとにさまぁ〜ずがトークする番組。この日は“紙ゲスト”の俳優・勝村政信にアンケートを実施した。

アンケートの中には「娘さんが大好きだそうですが、娘さんに嫌われないための『さしすせそ』を教えてください」という質問が。

これを受け、まず三村が自身のさしすせそを披露。「触らない」「しかとされてもぐっと我慢」「裾が乱れるとか言わない」「洗濯ものを見ない」「“そうなの〜”って言う。優しく」。

一方、勝村の回答は「さわらず」「しらず」「すんどめ」「せかさず」「そっと」で、「基本的には距離感が大事かなと」とコメント。

三村は「やっぱりね、娘からしたらこういうの（触るのは）嫌なんだよ絶対」「（距離感が大事なのは）同じこと思いました。娘、きのう遊びに来たんですけど、1番近付いてもテーブルの斜めと斜めで。そこから先、行かなかった気がする。隣にピタっと座ってみたい。小学校3、4年以上になったら嫌われそうでできない」と語った。