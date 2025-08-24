C・ロナウドが史上初の偉業達成！ 異なる４つのクラブで通算100得点を記録
アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが新たな記録を樹立した。23日、大手メディア『ESPN』が伝えている。
C・ロナウドは23日に行われたサウジ・スーパーカップ決勝のアル・アハリ・サウジ戦に先発出場し、41分にPKを決めて先制点をもたらした。しかし、試合は2−2で90分を終えると、PK戦を3−5で敗れて、サウジアラビアでの初タイトル獲得とはならなかった。
それでも、この試合の得点によってC・ロナウドはアル・ナスル通算100ゴールを達成。これにより、マンチェスター・ユナイテッド（145ゴール）、レアル・マドリード（450ゴール）、ユヴェントス（101ゴール）に続いて、4つの異なるクラブで公式戦通算100ゴールを記録した史上初の選手になったという。
なお、元スペイン代表FWイシドロ・ランガラ氏、元ブラジル代表FWロマーリオ氏、同代表FWネイマールが異なる３つのクラブで同記録を達成しており、ポルトガル代表でも通算138ゴールを挙げているC・ロナウドはこの3選手を上回る初の選手になったことが伝えられている。
