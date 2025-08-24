彼の視線が唇から下半身に...夏の恋愛がトラウマになった衝撃の一言――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。夏にまつわる大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2021年8月6日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
夏は出会いが多い季節。海やプール、花火などのイベントが盛り沢山だ。しかし、出会いのぶんだけ“失恋”も多い。
紗来さん（26歳・仮名）は「夏は……“サンダル”を履く季節の恋愛は怖いです」とうつむく。サンダルが原因で失恋したとは、いったい何があったのだろうか？
◆コロナ禍でデートを重ねた2人
「2020年の話なんですが、好きな男性がいたんです。3つ年下で、まさに歯に衣着せぬ感じで、思ったことをなんでも素直に言っちゃうタイプの子でした。一緒にいるとハラハラさせられるんですが、そんなところも可愛くて大好きでした」
友人の紹介で出会い、コロナ禍だったが順調にデートを重ねた2人。
「告白されたわけでもないけど、毎日連絡して週に1回は会っていたから、いい感じではあったと思います」
会話の中でも「俺が彼氏だったら」「紗来の友だちの前で彼氏ヅラしていい？」などと言われ、付き合うのも時間の問題と思っていた。そんなときに事件は起こった。
◆時短営業で20時に閉店、宅飲みをすることに
「コロナで時短ではあったけど、2人ともお酒が好きなんでよく飲みに行ってました。いつもは20時には解散していたんですが、その日は結構酔っ払っていて。珍しく『もう少し飲まない？』って、彼に誘われたんです」
彼女は「もちろん！」と快諾したものの、開いている店が見つからず、結局は彼の家で飲み直すことになったんだとか。
「闇営業している店は怖いし、いきなり自宅もどうかなぁと思ったんですが、まだ帰りたくなかったんです。それに、さすがにそろそろ進展もあるかなって期待して」
コンビニで酒とつまみを買い、彼がひとり暮らしする家に向かった。
「手洗いとうがいをしてから乾杯しました。彼とは、大した話はしてないんですが、とにかく話のテンポが合う。何時間でもストレスなく話せて、楽しかったんです」
◆彼の視線が唇ではなく下半身に
他愛のない話で盛り上がっていたときだった。
「いつになく顔が近くなってきて、“これはキスされるのかな？”ってドキドキしていました。でも彼の視線は、私の唇じゃなくて、下半身の方にいくんです。なんだろうと思っていたら……」
そこで、衝撃の一言が飛び出した。
「彼が急に真顔で『ねぇ、この足、梅毒じゃないよね？』って……。私は、たしかに足が汚いんです。水虫とか皮膚病とかではなくて、靴擦れがひどくて。サンダルやピンヒールが好きで、春から秋までずっと履いているんです。だから、カサブタとか、擦り傷が多くて。でも、まさかそれを梅毒って言われるとは思いませんでした」
◆デリカシーがなさすぎる！
紗来さんの事情を知らない彼は、足を持ち上げて、まじまじと観察してきたという。もしも足がツルツルだったとしても嫌だろう。
「笑いながら『絶対、梅毒でしょ？ これ！』って、しつこいんです。『靴擦れがひどいの！』と言っても聞いてくれない。彼にとっては笑いのネタとして成立していたのかもしれないけど、私にとっては笑えないイジリでしかなかった」
その後も彼は「ちゃんと病院に行きなよ！」と笑い続けていたという。紗来さんはいたたまれなくなり、早々に帰宅したそうだ。
◆完全にトラウマ、その後は足が気になって…
「まだ付き合ってもいない段階で、デリカシーがなさすぎますよね。好きな人に足が汚いと言われるだけでもショックだと思う」
その後も彼は何事もなかったように、飲みや遊びに誘ってきたらしいが、紗来さんは首を縦に振れなかったという。
「あれがなければ今頃は付き合ってたかもなぁとも思いますけどね。足のことを気に病んでいたら、いつの間にか夏が終わっていました……。いろんな皮膚科やフットエステに通って、とにかく治療に専念していました。彼に梅毒って言われて以降、本当にトラウマで。女友達や親戚の家でもサンダルを脱げなくなりましたもん。足はだいぶ改善されましたけど、いまだに人前に出すのは気が引けます」
じつは、紗来さんに限らず、靴擦れなどで足を気にしている女性は少なくない。男性陣はそこを突っ込むのではなく、“おしゃれを頑張った証”として優しい目で見てはくれないだろうか。
＜取材・文／吉沢さりぃ＞
【吉沢さりぃ】
ライター兼底辺グラドルの二足のわらじ。著書に『最底辺グラドルの胸のうち』（イースト・プレス）、『現役底辺グラドルが暴露する グラビアアイドルのぶっちゃけ話』、『現役グラドルがカラダを張って体験してきました』（ともに彩図社）などがある。趣味は飲酒、箱根駅伝、少女漫画。X（旧Twitter）：@sally_y0720
夏は出会いが多い季節。海やプール、花火などのイベントが盛り沢山だ。しかし、出会いのぶんだけ“失恋”も多い。
紗来さん（26歳・仮名）は「夏は……“サンダル”を履く季節の恋愛は怖いです」とうつむく。サンダルが原因で失恋したとは、いったい何があったのだろうか？
「2020年の話なんですが、好きな男性がいたんです。3つ年下で、まさに歯に衣着せぬ感じで、思ったことをなんでも素直に言っちゃうタイプの子でした。一緒にいるとハラハラさせられるんですが、そんなところも可愛くて大好きでした」
友人の紹介で出会い、コロナ禍だったが順調にデートを重ねた2人。
「告白されたわけでもないけど、毎日連絡して週に1回は会っていたから、いい感じではあったと思います」
会話の中でも「俺が彼氏だったら」「紗来の友だちの前で彼氏ヅラしていい？」などと言われ、付き合うのも時間の問題と思っていた。そんなときに事件は起こった。
◆時短営業で20時に閉店、宅飲みをすることに
「コロナで時短ではあったけど、2人ともお酒が好きなんでよく飲みに行ってました。いつもは20時には解散していたんですが、その日は結構酔っ払っていて。珍しく『もう少し飲まない？』って、彼に誘われたんです」
彼女は「もちろん！」と快諾したものの、開いている店が見つからず、結局は彼の家で飲み直すことになったんだとか。
「闇営業している店は怖いし、いきなり自宅もどうかなぁと思ったんですが、まだ帰りたくなかったんです。それに、さすがにそろそろ進展もあるかなって期待して」
コンビニで酒とつまみを買い、彼がひとり暮らしする家に向かった。
「手洗いとうがいをしてから乾杯しました。彼とは、大した話はしてないんですが、とにかく話のテンポが合う。何時間でもストレスなく話せて、楽しかったんです」
◆彼の視線が唇ではなく下半身に
他愛のない話で盛り上がっていたときだった。
「いつになく顔が近くなってきて、“これはキスされるのかな？”ってドキドキしていました。でも彼の視線は、私の唇じゃなくて、下半身の方にいくんです。なんだろうと思っていたら……」
そこで、衝撃の一言が飛び出した。
「彼が急に真顔で『ねぇ、この足、梅毒じゃないよね？』って……。私は、たしかに足が汚いんです。水虫とか皮膚病とかではなくて、靴擦れがひどくて。サンダルやピンヒールが好きで、春から秋までずっと履いているんです。だから、カサブタとか、擦り傷が多くて。でも、まさかそれを梅毒って言われるとは思いませんでした」
◆デリカシーがなさすぎる！
紗来さんの事情を知らない彼は、足を持ち上げて、まじまじと観察してきたという。もしも足がツルツルだったとしても嫌だろう。
「笑いながら『絶対、梅毒でしょ？ これ！』って、しつこいんです。『靴擦れがひどいの！』と言っても聞いてくれない。彼にとっては笑いのネタとして成立していたのかもしれないけど、私にとっては笑えないイジリでしかなかった」
その後も彼は「ちゃんと病院に行きなよ！」と笑い続けていたという。紗来さんはいたたまれなくなり、早々に帰宅したそうだ。
◆完全にトラウマ、その後は足が気になって…
「まだ付き合ってもいない段階で、デリカシーがなさすぎますよね。好きな人に足が汚いと言われるだけでもショックだと思う」
その後も彼は何事もなかったように、飲みや遊びに誘ってきたらしいが、紗来さんは首を縦に振れなかったという。
「あれがなければ今頃は付き合ってたかもなぁとも思いますけどね。足のことを気に病んでいたら、いつの間にか夏が終わっていました……。いろんな皮膚科やフットエステに通って、とにかく治療に専念していました。彼に梅毒って言われて以降、本当にトラウマで。女友達や親戚の家でもサンダルを脱げなくなりましたもん。足はだいぶ改善されましたけど、いまだに人前に出すのは気が引けます」
じつは、紗来さんに限らず、靴擦れなどで足を気にしている女性は少なくない。男性陣はそこを突っ込むのではなく、“おしゃれを頑張った証”として優しい目で見てはくれないだろうか。
＜取材・文／吉沢さりぃ＞
【吉沢さりぃ】
ライター兼底辺グラドルの二足のわらじ。著書に『最底辺グラドルの胸のうち』（イースト・プレス）、『現役底辺グラドルが暴露する グラビアアイドルのぶっちゃけ話』、『現役グラドルがカラダを張って体験してきました』（ともに彩図社）などがある。趣味は飲酒、箱根駅伝、少女漫画。X（旧Twitter）：@sally_y0720