タイで少数民族の男性と8歳の「年の差婚」した日本人女性。紆余曲折を乗り越えて――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。少子化や未婚・晩婚化が進む現代社会、男女間のすれ違いが恋愛の機会を逃す要因に。今どきの恋愛の課題に迫る、大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2022年12月12日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
だれもが一度は「海外移住」に憧れたことがあるかもしれない。タイ北部はその温暖な気候などからリタイア後の移住先として日本人に非常に人気が高い。とはいえ、そのタイ北部でもラオスとの国境のメコン川に位置するチェンコーンに住む日本人は今回紹介するひろ子さん（44歳）ただひとり。
彼女はこの地で少数民族“カム族”の夫と結婚し、「パパイヤヴィレッジ」というゲストハウスを経営している。そこに至るまでの経緯を訊いた。
◆少数民族“カム族”の夫は無国籍
ひろ子さんは大阪の高校を卒業後に東京でアルバイトし、貯めたお金でバックパッカー旅行に出ていた。その途中でチェンコーンに立ち寄り、泊まったゲストハウスでのちに夫となるシンさんと知り合った。彼はひろ子さんの8歳年下でそこのスタッフだった。一目惚れだった。
「目がすごくきれいだったんです」
そしてひろ子さんからのアプローチで交際に発展。すぐに結婚も決まったのだが、それからシンさんのことについてわかったこともあった。彼はラオス北部を中心に居住するカム族だったのだが、「国籍がなかった」のである。
◆IDカードには「タイ人ではない」と明記
シンさんの父親はラオスで反政府活動を行い、逮捕・収監されていた。その後、脱獄して家族を連れてタイに国外逃亡する。が、タイは難民を受け入れていない。シンさんはタイのIDカードを持ってはいるが、そこには「タイ人ではない」と明記されており、チェンコーンのあるチェンライ県内の移動しか認められていなかった。
そのため、結婚後にシンさんを日本に連れていくのは到底叶わないことだった。しかし、そんなことはひろ子さんにとって結婚の障壁とはならなかった。
「もともと子育てはチェンコーンでしようと思っていたんです。日本よりも子供をのびのびと育てられますから」
結婚後しばらくして長女を出産。シンさんはゲストハウスのスタッフを辞めてツアーガイドの仕事を始めた。ひろ子さんは子育てに専念するつもりだったが、シンさんは自分の収入だけでは心もとなかったのか、彼女にも働いてほしいと頼んできた。
◆知人にすすめられてゲストハウス経営をスタート
そこでひろこさんがまず始めたのはメコン川沿いでのペプシの売店である。が、商品をひとつ売ってたった2バーツ（約8円）の利益にしかならなかった。働くのがバカらしくなり、あまり長くは続かなかった。
そんなある日、同じチェンライ県で長くゲストハウスの経営をしていた日本人の知人からゲストハウスの経営をすすめられ、やってみることにした。彼からそのノウハウもいちから教えてもらった。そしてメコン川沿いにあった廃墟のような物件を借りてきれいにリノベーションし、ゲストハウスをオープンした。
当初、あんな辺鄙な場所に客なんて来るはずがないと周囲の反応は冷ややかだったが、その大方の予想を覆してゲストハウスは繁盛した。すると、周囲は一斉に手のひらを返し、たくさんの人が経営を譲れと迫ってきた。さらに物件のオーナーは賃貸ではなく買取にしろと言ってくる。ひろ子さんはそんないざこざに嫌気が差し、しばらくしてその物件から手を引いてゲストハウスを畳んだ。
◆コロナ禍で収入ゼロに。金銭感覚の違いで夫と口論
その後、自分たちが住むために借りていた土地にシンさんがゲストハウスを建て、ひろ子さんは再びゲストハウスの経営をスタートした。それが現在のパパイヤヴィレッジである。
