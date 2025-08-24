BLACKPINKリサ、ラブブ風ミニ丈衣装で美脚披露「最強に可愛い」「圧巻のスタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/08/24】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が22日、自身のInstagramを更新。衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】BLACKPINKリサ、人気キャラのコスチューム姿
BLACKPINKワールドツアー『DEADLINE』ヨーロッパ最終公演でのオフショットを公開したLISA。投稿では、リサが人気の火付け役としても知られている中国発の話題のキャラクター「ラブブ（LABUBU）」を意識した衣装姿を披露。ショッキングピンクのファー衣装からは美しい脚やウエストをのぞかせ、仮面をつけてキュートなポーズを決めていた。
この投稿にファンからは「最強に可愛い」「圧巻のスタイル」「斬新なコスチュームで素敵」「超絶似合ってる！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
