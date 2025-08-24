“衝撃ロボットダンス”で話題の53歳主婦。どんなにバズっても「収益化」しない理由
まばたきもせず、機械のように踊るしなやかなロボットダンス動画で軒並み数千いいね！を獲得している屋代まどかさん（53歳）。TikTokのアカウント「中高年型」（@yashiro6122819159749）は開設からわずか1年でフォロワー2万人を超え、コメント欄では「めちゃめちゃ、かっけー」「身体の動きすごすぎます！」と絶賛の声が寄せられています。
TikTokをきっかけに今や、テレビやWebCMへの出演も多数。ダンス系インフルエンサーとして注目されていますが、人気のTikTokでは意外にも「収益化」をしていないと語ります。その背景にある、屋代さんならではのSNSに対する哲学などを聞きました。
◆スマホの容量がいっぱいでSNSへ投稿
――InstagramやTikTokが評判を集め、自身の半生を描いたカロリーメイトのWebCM出演も話題になりました。本業はダンサーですか？
屋代：半々、といいますか。ダンサーとしての仕事もありますが、本業は高齢者施設で働いています。入居者の方のレクリエーションを担当して、イスを使った体操とか、転倒防止の運動とかを指導しているんです。つい最近「介護予防運動指導員」の資格も取りました。
――SNSはいつからはじめたんでしょう？
屋代：1年ほど前ですね。動画をアップしてから1か月ほどでXをきっかけにたくさんの方が注目してくださり、テレビや広告の依頼もいただけるようになりました。
――夢物語のようですが、そもそも投稿をはじめたきっかけは？
屋代：49歳のときにロボットダンスに初挑戦して、送った動画にアドバイスを返してくれる通信講座を受講したんです。その復習も兼ねて、記録のために動画をアップしたのがきっかけでした。スマホで動画を保存していたら容量がすぐいっぱいになってしまうからで、当初は、誰かに見せようとは思っていなかったんです。
でも、ありがたいことにバズってからは「ひょっとして、私の動画に力があるのかな？」と思って、自信もつきました。たくさんの方がシェアしてくださるのにつれて「ロボットダンスをもっと極めたい」となって、いつのまにか、家族に料理を運ぶときだったり、日常生活にもロボットダンスがしみついていました。
◆収益化はせず「自分のために」を貫く
――ダンスの基礎にはムーンウォークがあって、小学校時代に「つま先立ち」から練習をはじめたそうですね。カロリーメイトのWebCMでは生い立ちをたどっていましたが、幼少期からのめり込んでいたものが、50代で花開くのも夢のようです。
屋代：WebCMでは出演されていたダンサーさんの振り付け指導も担当することになり、自分でやるのと教えるのでは勝手が違うので、ダンススクールで学び直したんです。バレエダンサーの方との出会いでは、独学で「つま先立ち」を身につけた自分の動きが、基礎をちゃんと習っている方と違うと知りました。
私のように、つま先で指を内側に巻き込むような立ち方は、バレエでは「やってはいけない」と言われているみたいなんです。もしタイムマシンがあるなら、小学校時代の自分に教えたいと思いました（笑）。
――（笑）。でも、SNSでの発信をしていなければ、そうした巡り合いもなかったわけですね。
屋代：本当、SNSには感謝してます。でも、評価をそれほど気にしてはいません。事務所にも入っていない一般人ですし、そもそも、小学校時代には「つま先立ち」だけではなく、竹馬の足を乗せる板を手が届かないくらいの高さにして乗りこなそうと黙々と練習していたり、1人で何かを突き詰めるのが好きだったんです。
ロボットダンスの全国大会で優勝しても反省ばかり浮かんできましたし、逆にSNSで評価されなかったとしても新しい技が決まって「最高！」と自画自賛する動画もあります。
