瀕死の子猫をお迎えして9年。一心同体の飼い主との“最期の別れ際に見せた行動”に涙
【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.182】
あの子は自分で逝き方を選んだ……。愛猫を看取る時は、そう思えるような瞬間に立ち会うこともあるものです。
星くずうさぎさん（@hoshikuzu89usa1）も、そんな経験を目の当たりにしたよう。愛猫ジジくんは死の瀬戸際、大好きな娘さんの帰宅を頑張って待ち、娘さんに抱かれながら息を引き取りました。
◆動物看護士の娘さんがお迎えした「瀕死状態だった子猫」
2015年9月上旬、瀕死状態だったジジくんは、娘さんが動物看護士として働いていた動物病院で保護されました。
出会った時から、娘さんはなぜかジジくんに運命的なものを感じたそう。毎日ケアをする中で、ジジくんを自宅へ迎えたいという気持ちが募っていき、お迎えを決意しました。
ジジくんは鍵しっぽで、黒猫なのに下腹の一部にだけ「エンジェルマーク」と呼ばれる白い毛が生えていました。幸運の象徴をたくさん秘めていることに気づいた飼い主さんは、「どれだけ幸せを運んでくるの……！」と驚いたそうです。
お迎え当初、子猫だったジジくんは、とにかく好奇心旺盛。ちょっとした隙間でも入っていってしまうため、家族は手作りのバリケードを何個も用意し、安全を守っていたのだとか。
「一番慌てたのは、冷凍庫を開けた時に奥の隙間に入り込んでしまったことです。小さすぎて、なかなか救出できなくて……。鳴り続ける冷凍庫のアラーム音で余計に焦りました（笑）」
◆まるで一心同体のようだった娘さんとジジくん
巡り合うべくして出会ったようだった、娘さんとジジくん。ふたりは不思議と、心身のコンディションがシンクロすることも多かったそうです。
例えば、娘さんの具合が悪くなると、ジジくんも元気をなくし、ショボンとしていたのだとか。
「まるで、ET（ジジくん）とエリオット（娘）だよねと、よく言っていました」
ただ、ユニークなことに抱っこは飼い主さんでないと、しっくりこなかったそう。
「私が抱くと、胸の下に顔を埋め、ゴロゴロ言いながら眠りました。でも、娘が抱っこすると、数分で膝から降りてしまって（笑）」
もうひとつ、ジジくんが好きだったのは、毛布を咥えながらのフミフミ。
子猫の頃から見られたこの癖は、成猫になっても続きました。
◆ほぼ毎日、点滴を受けて「慢性腎臓病」と闘った
穏やかな日々が一変したのは、2023年の夏。8歳を迎えたばかりのジジくんは食欲が徐々に落ち始め、11月には水しか飲まなくなりました。
かかりつけ医で検査をしてもらうと、片方の腎臓が小さくなっているとの診断が……。
他の病気が隠れている可能性もあったため、高度医療センターでより詳しい検査をしてもらったところ、慢性腎臓病であることが分かりました。
ジジくんは服薬をしながら、ほぼ毎日、点滴を受け、治療に励むことになったのです。
しかし、治療開始から半年ほど経った2024年5月下旬、吐き気と下痢が続くように。そこで、6月上旬に再び高度医療センターを受診すると、消化管に炎症や腫瘍が広がる「びまん性消化管疾患」の疑いがあると告げられました。
家族は通院治療を続け、強制給餌を行うなど少しでもジジくんの状態が快方に向かうよう、サポート。
愛猫の闘病中は、家族のメンタルもボロボロになっていくものですが、飼い主さんの場合は、ジジくんが点滴を受けている20分ほどの間、獣医師や看護士と世間話をすることが癒しとなっていました。
◆大好きな娘さんの帰宅を待って、虹の橋へ
ジジくんが亡くなったのは、2024年6月16日の夜でした。この日も飼い主さんは、午前中に動物病院へ。すると、獣医師から「体温が下がってきているので…」と、別れが近いことを暗に告げられました。
