巨人の丸佳浩選手が日テレ野球中継の「人生を変えた1球」スペシャルにVTR出演。2011年3月24日に行われた阪神タイガースとの練習試合での1球をあげました。

2011年3月11日に起きた東日本大震災で開幕が遅れたプロ野球。丸選手は当時、広島に所属していましたが、その広島が3月24日に阪神との練習試合を行うことになりました。丸選手がいまでも思い出す、「人生を変えた1球」は当時のクローザー藤川球児投手から放ったホームラン。

「今でも思い出しますね。それがあって開幕1軍に残れたので。その年に初めて規定打席に到達した。あそこで打ってなかったらどうなっていたんだろうと思ったりしますね」

その後、リーグ優勝を6回経験し、数々のタイトルを獲得した丸選手。プロ4年目のあのとき、もし打てずにいたら、野球選手としてはここまで成功していなかったかもしれない、と考えることもあるそう。

「自分の中では大きい1球です」

少し前のヤクルト戦でサイクル安打を達成した丸選手。人生を変えた1球は公式戦でも日本代表戦でもない、練習試合での1球でした。