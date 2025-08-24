「巨人−ＤｅＮＡ」（２４日、東京ドーム）

ＤｅＮＡのドラフト１位・竹田祐投手が、巨人打線を６回５安打１失点に抑える好投を見せた。

２試合続けて救世主級の働きを見せた。いきなり先頭の泉口にはストレートの四球。さらに佐々木にも２球続けてボールと不安定な立ち上がりを見せるも、その後は落ち着いて後続を打ち取っていく。二、四回に出した走者はいずれも併殺打に仕留める快投。五回には２死からリチャードに衝撃の看板弾を被弾し、なおも満塁のピンチを作ったが、最後は丸を一ゴロに仕留めた。

続投となった六回には、チームとして２試合で３本塁打を浴びていた岡本の打球に中堅・桑原が好捕で守り立てると、吉川尚は３球勝負で見逃し三振。中山は右飛に打ち取った。

３番・宮崎が先制点を含む３打点、先発出場となった筒香が８号ソロを放つなど、援護点をもらいながら、勝ち投手の権利を持って降板。チームとして巨人戦は５連敗中と苦手にしている難敵相手に、堂々たる投球を見せた。

プロ初先発となった１６日の中日戦では、１５日に急遽抜てきされた緊急先発の舞台で７回２安打無失点。快投でいきなりプロ初勝利を手にし、チームを救っていた。

竹田は球団広報を通して、「余裕がない投球でしたが、野手の皆さんに助けられて６回まで投げることができました。次はもう少し落ち着いた投球をしたいです。このままチームが勝利できるように祈っています」とコメントとした。