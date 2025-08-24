「ある意味イップス」暗記してるはずが思い出せない→スマホでよくある感覚に9万いいね「まさに今日」【ママリ】

パスワードの入力は日常茶飯事

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、しぶちょー(@sibucho_labo)さんの共感必須な投稿です。さまざまな場面で必要となるパスワード。深く考えず無意識で打っているという方もいるのではないでしょうか。そんな覚えていて当たり前のパスワードですが、ふと急に思い出せなくなったという経験をしたことはありませんか。そんなあるあるな感覚にしぶちょーさんはある名前を付けたそう。あまりに的を得たその名前にXでは多くの共感を集め、9万いいねがつきました。

パソコン、スマホ、アプリや決済などさまざまな場面でパスワードが求められますよね。生体認証が使えるものもありますが、まだまだ英数字でのパスワードの設定がメジャーではないでしょうか。忘れないように自分にとってわかりやすいものにしているという方もいるでしょうし、あまりに繰り返し入力するため無意識で打ち込めるという方もいるかもしれませんね。





しぶちょー(@sibucho_labo)さんが投稿していたのは、そんな日常茶飯事なパスワードのあるあるでした。

PCにログインパスワードってさ、毎日打ちすぎて身体が"動き"として覚えてるんだけど、ある日突然イップスになるよね。



身体が覚えてたはずなのに、いつもの動きが出来なくなる奴・・・個人的に「パスワードイップス」って呼んでる。連休明けとかよく起こるんだけど、この感覚わかる人いる？私だけ？

イップスというとスポーツでよく聞く言葉ですよね。それまで当たり前にできていたプレーや動作が急にできなくなってしまうことを指す言葉ですが、同じようなことが連休明けのパソコンのパスワード入力で起きてしまうそう。「パスワードイップス」としぶちょーさんは名付けたそうですが、すごくぴったりな言葉ですよね。



この投稿に「まさに今日そうなった」「紙のメモも重要」というコメントがついていました。意外にもパスワードイップスの経験を持つ方はたくさんいるよう。また、パスワードに限らずATMの暗証番号や遊び慣れたゲームのコマンドなど、さまざまな場面で急に思い出せなくなり焦ったという声がありました。記憶や習慣を過信せず、パスワードを記録しておくことの重要性を再認識させられる投稿でしたね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）