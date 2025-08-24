Ì¾ºî¥²¡¼¥à¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ñ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡×¥·¥Ê¥ê¥ªºî¼Ô¤¬´¶¤¸¤¿¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÏ·¤¤¡×¡¡¥æ¡¼¥â¥¢¸ò¤¨¤¿¥¨¥Ã¥»¡¼½ÐÈÇ
¡¡¥ê¥º¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ñ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ÇµþÅÔÀº²ÚÂç¶µ¼ø¤Î°ËÆ£¥¬¥Ó¥ó¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¡¼½¸¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÏ·¤¤¡×¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤«¤é¤Î½¬´·¤Ø¤Î¸Ç¼¹¤ä¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Ç¼Â´¶¤·¤¿Ï·¤¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿5ºÐ¡×¤¬¡Ö°ÇÂÄ¤Á✧*Ž¡¡×¤Î26ºÐ¤Ë
¡¡Âç³Ø¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ÎºÊ¤«¤é¡Ö°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×¤È¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤«¤éÅê¹Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Önote¡Ê¥Î¡¼¥È¡Ë¡×¤ÇÏ·¤¤¤Î½é¿´¼Ô¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ç¡Ö´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò»È¤ï¤º¤ËÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÌÜ»ë¤Ç¸åÊý³ÎÇ§¤·Ã¦ÎØ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢·Ð¸³¤ä´·¤ì¤ÎÍ¥Àè¤¬¡Ö¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿äÂ¬¡£Í½´ü¤»¤Ì¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥ó¤Î¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë¤Î¤Ë¼ê´Ö¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£°®ÎÏ¤ÎÄã²¼¤ËÏ·¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò²ÈÂ²¤Ë¸ç¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î²êÀ¸¤¨¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏËÜ½ñ¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤«¤é¡¢Ï·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃË½÷´Ö¤Ç¤Î¾ðÊóÎÌ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸¶°ø¤ò¡¢¡Ö½÷À¤Ï¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ëÃÎ¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¸ª½ñ¤ä¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Ê¤É¤ËÇû¤é¤ì¡¢ÁÇ¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿ä¤·ÎÌ¤ë¡£Ï·¸å¤ÎÊÑ²½¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤â´Þ¤á¡ËÀ¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö»×½Õ´ü¤Î¤è¤¦¤ËÏ·¤¤¤â¶Ã¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸å¤âÏ·¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼¹É®¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¡£DJ¤ä¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ÉÏ·¸å¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼êËÜ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿¦¼ï¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤ê¡¢Ï·¤¤¤Ø¤Î¤¢¤é¤¬¤¤¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¼¡ºî¤Ø°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
