友人や夫からちやほやされなくなってきたことに焦りを感じていた専業主婦のさおり。ある日、夫を悪者に仕立てた投稿で注目を集める喜びを知る。承認欲求を刺激された妻はSNSへの依存を強めていき、わざと皿を割ったり、部屋を散らかしたりしてワンオペ育児をアピール。不幸な投稿がバズる鍵だと気付き、より刺激的なネタを探し始め…？■自分を優先してくれない夫にモヤモヤさおりは、誕生日に夫が実家を優先したことで不満が爆発し、SNSに夫への不満を投稿すします。ほんの少し話を盛ったつもりが、思わぬ反響があり注目されることの虜になっていきます。

■不幸がバズる鍵!? ネタを探し始めて…バズってから他にも呟いてみても、全然反応が無くつまらない…。さおりは、刺激的なネタを求めていると思い、話を作ることに。自分でお皿割って、それを夫の仕打ちに見せかけて投稿して…。こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まずは、義母がケガをしたことにより、夫が実家に泊まりに行くことになったために、誕生日を祝ってもらえない妻についての意見です。

・お義母さん大丈夫？の一言もないのか…。



・どんな程度の怪我なのか。泊まり込まなきゃ行けない怪我ってよっぽどよ？



・怪我の程度と状況によるけど…。

また、SNSで「いいね」が沢山つき、喜んでいる妻についての意見です。

・なぜそんなにいいねがほしいのか理解できない。



・バズった中身が厳しい意見だったとしても、構ってもらえたとみなして嬉しいのかな。チヤホヤされたいんだもんね。

最後に、バズりたくて皿をわざと割って不幸アピールする妻についての意見です。

・えっ…。反響欲しさにここまでやっちゃうって怖い。



・旦那がいい人そうなだけに、こりゃあ…ダメですわ。



・早めに周りにバレますように。じゃないと承認欲求のために暴力夫に仕立てられた夫が気の毒すぎる。



・さすがに嘘はダメよ。信じて貰えるのは本音だけ。



・承認欲求は誰しもがあると思うけど嘘はいかんよ、嘘は。

承認欲求から、夫を悪者にしてまでSNSでバズりたい妻に批判の意見が集まりました。ただ、「一度バズると楽しくなるのは分かる」という意見も。自ら皿を割って夫のせいにして投稿し、再度注目され、妻は笑みを浮かべるのですが…。この後、夫を批判した投稿をするとバズることが分かって…。(ウーマンエキサイト編集部)